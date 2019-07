Facebook

Die Trachtenmusikkapelle lädt zum gemeinsamen Feiern © KK/Kapelle

Erneut gibt es heuer ein sehr klingendes Jubiläum in Bodensdorf: Nach dem Singkreis feiert nun auch die Trachtenmusikkapelle Geburtstag, sie wird 70 Jahre alt. Am Freitag, 12. Juli, findet das Jubiläumskonzert im Kultursaal der Volksschule statt. „Die Gäste können sich von einem bunten Konzertprogramm und der Vielfalt der Blasmusik überraschen lassen“, sagt Elke Bucher, Pressebeauftragte der Trachtenmusikkapelle. Am Samstag gibt es quasi als Geburtstagsgeschenk das Bezirksmusikertreffen mit Festakt.