Symbolbild © Elmar Gubisch

Bei einem Reitunfall in einer Reitschule in Feldkirchen wurde Mittwoch Mittag ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt. Während des Reitunterrichts wurde das Pferd, auf dem das Mädchen saß, von einer Praktikantin am Zügel geführt. Die Reiterin hatte während des Unterrichts eine Lanze mit Ringen in der Hand.