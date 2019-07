Facebook

Der Verein „Feldkirchner helfen Feldkirchnern“ unter Obfrau Angelika Pirker unterstützt in Not geratene Familien in der Tiebelstadt. Zu diesem Zweck findet das große Benefiz-Kräuterfest statt, bei dem Aussteller aus Nah und Fern ihre Waren rund ums Thema Kräuter, Natur und Gesundheit anbieten. Vorträge über die 4000 in Österreich wachsenden Kräuter, präsentiert von Experten, erklären die Vorzüge und Anwendungsgebiete der einzelnen Pflanzen. Für die richtige Open-Air Stimmung sorgen mit ihren Live-Auftritten Schlagersängerin Elisabeth Kreuzer, die „Ontörner light“, Smartie Joe sowie das Duo „Sigo & Ines“. Als Höhepunkt des Festes wird ab 21 Uhr die Gruppe „Meilenstein“ erwartet. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz – dafür sorgen die Gastronomen am Feldkirchner Hauptplatz.



Kräuterfest. Samstag, 13. 7., Feldkirchner Innenstadt, ab 13.30 Uhr Tel. (04276) 378 89