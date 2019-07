Drastischer Arbeitskräftemangel Bei Touristikern schrillen die Alarmglocken

Facebook

Ob Rezeption, Küche oder Service - im Tourismus mangelt es an allen Ecken und Enden an Personal © Andrey Burmakin

Der Tourismus gehört weltweit zu den am schnellsten wachsenden Branchen. Noch nie konnten sich so viele einen Urlaub leisten. Auch im Tourismusland Kärnten brummt die Konjunktur. Nur ein Faktum könnte die Branche hart am Boden aufkommen lassen: der eklatante Mangel an Mitarbeitern. Nicht nur Fachkräfte im Service und in der Küche fehlen, auch Hilfskräfte sind Mangelware.

Das führt dazu, dass Betriebe ihre Öffnungszeiten einschränken, das Á-la-carte-Geschäft zurückschrauben oder ihre Karte drastisch verkleinern, warme Küche nur noch am Wochenende. Wie zum Beispiel im Alten Brauhaus in Bleiburg, wo das Mittagsgeschäft längst Vergangenheit ist und erst ab 17 Uhr geöffnet wird. „Vor 30 Jahren habe ich händeringend Gäste gesucht, jetzt suche ich Mitarbeiter“, meinte kürzlich ein bekannter Gastronom, der sein Schicksal mit vielen Kollegen in Kärnten teilt.

„Das Problem haben nicht nur wir, sondern die gesamte Dienstleistungsbranche, ob Handel, Tischler oder Baugewerbe“, sagt Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Kärnten. Er macht viele Faktoren dafür verantwortlich. „Sehr oft drängen die Eltern ihre Kinder zur Matura, weil die Lehre nichts mehr gilt. Dabei sticht ein guter Koch einen Akademiker verdienstmäßig längst aus.“

Bei der Work-Life-Balance werde heutzutage mehr auf Life geschaut und viele junge Menschen würden studieren und ins Ausland gehen. „Man hat den Tourismusmitarbeitern jahrelang erzählt, wie bedauernswert sie mit den unattraktiven Arbeitszeiten sind. Doch auch Flexibilität kann ein Vorteil sein.“ Sternad bekennt aber: „Wir haben unsere Hausaufgaben verabsäumt, so ehrlich muss man sein.“ In der Vergangenheit wurden zu wenige Lehrlinge ausgebildet und zu wenig auf Wohlbefinden und Arbeitszeiten der Mitarbeiter geachtet.

Das hat sich eklatant geändert. „Wir lassen unsere Mitarbeiter aussuchen, ob sie eine Sechs-, Fünf- oder Viertagewoche haben wollen“, sagt Michael Sammer, der Hotels am Klopeiner See und in Bad Kleinkirchheim führt. Er versucht auch, so viele Mitarbeiter wie möglich aus der Gegend zu bekommen, die würden dem Betrieb meistens treu bleiben.