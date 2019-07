Facebook

Die Singgemeinschaft Sörg organisiert den Abend mit den Schweiuer Chören © VERANSTALTER

Durch ein Verwandtschaftsverhältnis von Helga Blickenstorfer aus dem schweizerischen Büchslen zur Singgemeinschaft Sörg - sie ist die Cousine der Singgemeinshaft-Chorleiterin Christl Scherwitzl - entsteht nun auch eine Freundschaft zwischen Schweizer Chören und der Singgemeinschaft. Die Folge: Sowohl in Sörg als auch in der Schweiz bereitet man sich auf ein Treffen dreier Chöre in Sörg vor: Der Jodlerclub "Echo vom Bodemünzi" und der "Männerchor Ried" werden im September mit der Sängerrunde Sörg einen kärntnerisch-schweizer Liederabend in Liebenfels gestalten.