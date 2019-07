Facebook

Die 180 Kilometer lange Radstrecke führt heuer auch mitten durch St. Veit und nach Feldkirchen © Markus Traussnig

Bei der am Sonntag stattfindenden größten Ironman-Austragung in der Geschichte kommen Fans und Athleten auch in Mittelkärnten voll auf ihre Kosten. Die neue Radstrecke führt die rund 4.000 „Eisernen“ nämlich zuerst nach St. Veit und später nach Feldkirchen. Erstmals rattern die Radler am St. Veiter Hauptplatz über Kopfsteinpflaster direkt durch eine Stadt. Damit kommt der Innenstadt ein echter Zuschauerhotspot zu. „Mit dem Abschnitt über den Hauptplatz inklusive Kopfsteinpflaster haben wir ein wenig Tour-de-France-Flair in Kärnten“, freut sich Ironman-Manager Erwin Dokter.