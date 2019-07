Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julia Jost punktete bei der Jury des Bachmannpreises mit ihrem Text „Unweit vom Schakaltal“. © APA/GERT EGGENBERGER

Mit ihrem Text „Unweit vom Schakaltal“, ein Auszug ihres Romanes, der im Entstehen ist, überzeugte Julia Jost beim heurigen Ingeborg Bachmann-Preis und freut sich über den Kelag-Preis, dotiert mit 10.000 Euro. „Damit kann ich mich heuer auf das Schreiben konzentrieren“, sagt die Theaterdramaturgin, die in Hamburg lebt. Aufgewachsen ist die 36-Jährige in Feldkirchen: „Meine Eltern leben jetzt am Ossiacher See", erzählt Jost.