Interview Eva-Maria Hoffmann über Gäste und Zukunftsprojekte

Eva-Maria Hoffmann © Manfred Schusser

In Kärnten gibt es viele schöne Seen – warum gerade Urlaub am Ossiacher See?

EVA-MARIA HOFFMANN: Die Berg-See-Kombination ist ein totales Alleinstellungsmerkmal. Nirgendwo ist der Berg so nahe am warmen See. Die herrliche Landschaft bietet für alle etwas, sei es Radfahren, Bergtouren, Stadtführungen in Villach oder Feldkirchen, der Klettergarten oder Fischerkurse.