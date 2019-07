Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unterhalb des Kreisverkehres ist der Radweg derzeit zu Ende. Ab Herbst soll sich das ändern © Manfred Schusser

Wer in und rund um Feldkirchen mit dem Fahrrad unterwegs ist, der kann, geht es nach den Plänen des Gemeinderates, demnächst auf ein paar zusätzliche Radweg-Kilometer zurückgreifen. Das Gremium beschloss nämlich die Finanzierung des Gemeindeanteiles des Glanradweges in Richtung Glanegg, ebenso wie eines neuen Teilstückes in Richtung Haiden.