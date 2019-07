Vor 50 Jahren wurde in der Stiftskirche Ossiach der „Carinthische Sommer“ aus der Taufe gehoben. Am Sonntag findet aus diesem Grund ein Jubiläums-Konzert statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stiftskirche Ossiach © kk

Vor 50 Jahren wurde in der Stiftskirche Ossiach der „Carinthische Sommer“ aus der Taufe gehoben. Hans Haselböck gehört zu den Mitwirkenden der allerersten Stunde und wird unter vielen anderen Künstlern am Sonntag beim Jubiläums-Konzert an der Orgel zu hören sein.



Konzert. Freitag, 5. 7, 20 Uhr, Stiftskirche Ossiach, 20 Uhr.

Tel. (04243) 25 10