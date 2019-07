Die Sängerrunde Tauchendorf lädt am Freitag zum Konzert. Als Sprecher durch den Abend führt Heimo Lechner. Karten sind im Vorverkauf um acht und an der Abendkasse um zehn Euro erhältlich.

Sängerrunde Tauchendorf ©

Die Sängerrunde Tauchendorf lädt am Freitag zum Konzert. Als Gäste mit dabei sind der Singkreis Bodensdorf-Ossiacher See und „Die Aufknöpfler“. Durch den Abend führt Heimo Lechner. Karten sind im Vorverkauf um acht und an der Abendkasse um zehn Euro erhältlich.



Konzert. Freitag, 5. 7., Glanegg, Kultursaal, 20 Uhr.

Tel. 0664-214 10 08