Die Gemeinde Reichenau ist heuer der Austragungsort des 25. Holzstraßenkirchtages am Sonntag, dem 14. Juli. Das heurige Motto lautet "Zirbenholz – Nockalmstolz".

Das heurige Motto lautet „Zirbenholz - Nockalmstolz“ © KK/Kärnten:Mitte

Gastgeber sind die Kärntner Holzstraße (Zusammenschluss von 19 Gemeinden in Kärnten zu Marketing- und Tourismuszwecken) mit Obmann Günter Sonnleitner und Karl Lessiak, Bürgermeister von Reichenau. „Wir sind stolz auf die Zirbe und ihre Produkte und so war es für uns selbstverständlich, dass wir den Holzstraßenkirchtag unter das Motto ,Zirbenholz – Nockalmstolz` stellen“, sagt Lessiak. Mehr als 120 Aussteller und Akteure aus den Bereichen Holz, Wald, Landwirtschaft, Energie, Mode, Bauwirtschaft, Kunsthandwerk, KFZ, Tracht, Schmuck, Genuss und Dienstleistungen begleiten die Kirchtagsbesucher durch den Veranstaltungsbereich. „Dieses wertvolle Projekt trägt einen wichtigen Beitrag zur Identität unserer Region bei.“ Andreas Duller, Geschäftsführer des Regionalmanagements Mittelkärnten: „Wir leben in einer von Wald und Holz geprägten Gegend.“