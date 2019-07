In der Nähe der Feldkirchner Volksschule wurde nun der erste Verkehrssicherheitsgarten für Volksschüler eröffnet. 60.000 Euro wurden investiert.

Direktorin Stern-Isak mit den Kindern im neuen Verkehrsgarten © Privat

Ampeln, Stoppschilder, Kreisverkehr und Kreuzungen – diesen Herausforderungen im Straßenverkehr können sich die Feldkirchner Volksschüler nun im neuen Verkehrsgarten hinter der alten Volksschule stellen. Am Montag wurde der Sicherheitsgarten in der Schulhausgasse fertiggestellt. „Die Straßen in Feldkirchen müssen nun nicht mehr aufwendig für die Übungen der Kinder gesperrt werden. Ich bin begeistert, dass wir dieses nachhaltige Projekt, von dem auch die kommenden Generationen profitieren, umsetzen konnten“, sagt Volksschuldirektorin Margot Stern-Isak.