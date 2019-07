Facebook

Kasperl begibt sich am Mittwoch ins Gespensterschloss © VERANSTALTER/KK

Um 18 Uhr können die Kinder am Mittwoch am Hauptplatz mitfiebern, wenn sich Kasperl ins Gespensterschloss begibt. Es folgen dann weitere Veranstaltungen für Kinder immer mittwochs. So erzählt am 10. Juli der Märchenerzähler Christian Stefaner die Geschichte "Prinz Liebherz und seine Freunde" im Rathausfoyer. Weiter geht es dann mit Veranstaltungen von Zaubershows über Zirkus bis hin zum "Kinder Remmidemmi" am 14. August. Da wird gebastelt, getanzt und natürlich gibt es ein Kinderschminken.