Klingendes Österreich Sepp Forcher sagt in Mittelkärnten "Grüß Gott"

Die nächste Folge von Sepp Forchers „Klingendes Österreich“ Mitte August widmet sich der Schönheit Mittelkärntens. Gedreht wurde auch am Ossiacher See, am Wachsenberg und am Längsee.