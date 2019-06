Stille Helden Feldkirchen Franz Schlitzer: "Hilfsbereitschaft ist ganz wichtig"

Facebook

Franz Schlitzer ist seit 1989 bei der Feldkirchner Feuerwehr © David Springer

Als Probefeuerwehrmann 1977 in Weitensfeld begonnen, ist Franz Schlitzer (57) 1989 in seine Heimat Feldkirchen „überstellt“ worden. Er blickt auf eine lange Einsatzzeit zurück und erhält heuer die Kärntner Medaille für Verdienste im Feuerwehrwesen für 40-jährige Betätigung in Silber.