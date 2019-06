Facebook

Ein Team: Charles Elkins, Dagmar Sickl, Andreas Wutte, Bibiana Habernig, Christa Pillmann (von links) © Manfred Schusser

Der Himmel spannt sich wie ein hellblaues seidenes Tuch über Albeck und über das gleichnamige Schloss, das Hausherrin Elisabeth Sickl seit Jahrzehnten alljährlich in einen Tempel der Musen verwandelt. Die Sonne brennt auf den Skulpturenpark. Die Hitze dringt in jede Ritze des hölzernen Schlossstadels, der mit der Premiere am 6. Juli wieder für zwei Monate zur komödiantischen Bühne wird, zu einem Ort des frischen, freien Lachens und des ungezwungenen Vergnügens.