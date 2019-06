In Mittelkärnten am Markt

Franz Prochazka (links) mit seiner Familie, die ihn bei der Arbeit unterstützt © SPRINGER

Es ist jetzt fast 20 Jahre her, dass Franz Prochazka, aufgewachsen in Wien und studierter Astronom, in Stocklitz einen Weingarten angelegt hat. 2006 wurde ein Bauernhaus am Tiffnerwinkl gekauft, so entstand ein zweiter Garten. Man sei immer, sagt der Winzer, ein Familienbetrieb gewesen. Tochter Christine habe von Anfang an mitgearbeitet. „Mittlerweile hilft auch meine jüngste Tochter eifrig mit. Ohne familiären Zusammenhalt wäre das alles nicht möglich, da mein Mann und ich voll berufstätig sind“, erzählt Christine Prochazka.