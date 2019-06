Fête Baroque in Ossiach

Händel, Strawinsky: Das Orchester "Baltic Sea Philhatmonic" hat dazu besondere musikalische Zugänge © (c) Peter Adamik,Berlin/KK

Das Konzert von „Baltic Sea Philharmonic“ im Rahmen der "Fête Baroque" im Stift Ossiach zeigt eine zeitgemäße Definition, was Orchester heute sein kann. Unter der Leitung von Kristjan Järvi werden viele Klassiker unter anderem von Händel und Strawinsky unter dem Titel „Klang der Elemente“ neu interpretiert.

Die Fête Baroque findet an zwei Tagen im Stift statt, sie beginnt am Samstag, dem 29. Juni, am Sonntag startet man um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, danach Stiftsführungen und vieles mehr.

Konzert. Samstag, 29. Juni, Stift Ossiach,

20 Uhr. Tel. (04243) 45 594. Alle Infos zur Fête Baroque unter www.die-cma.at