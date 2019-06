Kinder-Sicherheitsolympiade Himmelberger im Bundesfinale am Stockerl

Die 14 Schüler der 4. Klasse Volksschule holten sich in Oberösterreich den ausgezeichneten dritten Platz.

Die Freude ist groß © KK

Nach ihrem ersten Landessieg bei der Kinder-Sicherheitsolympiade ist die Freude bei den Himmelberger Volksschülern groß: Sie holten sich am Dienstag beim Bundesfinale in Oberösterreich den ausgezeichneten dritten Platz. Der erste Platz ging in die Steiermark, der zweite ins Burgenland.