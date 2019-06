Kärntenweite Diskussionsreihe startete am Montag in St. Veit. Aufruf für mehr Verantwortung und weniger „Hass-Toleranz“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landesrätin Sara Schaar, Bildungsdirektor Robert Klinglmair, Frauenbeauftragte Martina Gabriel © Gebeneter

Es war wohl auch die hohen Temperaturen, die dazu beitrugen, dass am Montagabend nur eine überschaubare Gruppe an Interessierten den Weg in den St. Veiter Rathaushof fanden. Dort ging die Auftaktveranstaltung „#Hass im Netz“ über die Bühne. Die eher geringe Zuhörerzahl tat Spannung der Veranstaltung aber keinen Abbruch. Am Podium diskutierten Caroline Kerschbaumer („Zara“ – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit), Polizei-Präventionsexperte Harald Ache sowie Marika Lagger-Pöllinger, eine betroffene Mutter, die ihren Sohn auf tragische Weise verloren hat. Als Moderator führte Timm Bodner von der Antenne Kärnten durch den Abend.