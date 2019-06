Facebook

Gruppenbild des Siegerteams des BG/BRG Mössingerstraße, Klagenfurt in der Kategorie Gold © Österreichisches Rotes Kreuz/Gert Eggenberger

Schüler aus ganz Österreich zeigten am Mittwoch, dem 19. Juni am Maltschacher See ihr Erste-Hilfe-Können. Beim 20. Erste-Hilfe-Bundesbewerb absolvierten die 150 Teilnehmer fünf Praxis- und Theoriestationen. Bei inszenierten Unfällen und Verletzungen legten die 11- bis 19-jährigen Mädchen und Burschen Druckverbände an, versorgten Wunden und führten die Wiederbelebung durch. Den ersten Platz erreichten Schülerinnen des Gymnasiums Mössingerstraße aus Klagenfurt.