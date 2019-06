Kleine Zeitung +

Blitz schlug in Baum ein Mehrere Feuerwehreinsätze in Kärnten nach Gewittern

Starkregen und Gewitter am Samstag in Kärnten: Baum fiel auf Hörzendorfer Straße, bei Hotel in Velden schlug Blitz in Baum ein, am Zollfeld stand Unterführung unter Wasser.