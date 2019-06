Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© PictureP.

"Der Bürgermeister soll sein Wahlversprechen halten und im Rathaus ein frei zugängliches WC einrichten.“ Das sagt der Feldkirchner Stadtrat Herwig Tiffner (FPÖ) im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, will seine Partei im Rahmen der Sitzung einen entsprechenden Antrag einbringen. „Am Hauptplatz finden zahlreiche Veranstaltungen statt und es gibt weder ein frei zugängliches WC noch ist der Eingang ins Rathaus barrierefrei“, sagt Tiffner.

Gemeindechef Martin Treffner (ÖVP) will die Kritik nicht gelten lassen: „Seit ich Bürgermeister bin, ist das Rathaus bei jeder Veranstaltung geöffnet, damit die Besucher dort das WC benutzen können.“ Eine von außen zugängliche Toilette, ohne das das Rathaus geöffnet ist, ist im Zuge des bevorstehenden Umbaues geplant.

Die Gemeinderatssitzung findet am Dienstag um 18 Uhr im Amthof statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vergabe von neuen Straßennamen, der Nachtragsvoranschlag sowie aktuelle Straßenbaumaßnahmen.