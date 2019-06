Feldkirchen"Hanni's Krendlerei" eröffnete in der Innenstadt

„Hanni’s Krendlerei“ ist seit kurzem in der Feldkirchner Bahnhofstraße in Betrieb. Angeboten werden Nudel aller Art – auch auf Vorbestellung.

Johanna Niederbichler und Florian Ruppitsch vor der Krendlerei © Schusser

Ob klassische Kärntner Nudel, Fleischnudel, Apfel- oder Schwarzbeernudel – in „Hanni’s Krendlerei“, die kürzlich in der Feldkirchner Bahnhofstraße eröffnet wurde, kommen Liebhaber von süßen und pikanten Nudeln auf ihre Kosten. „Die Eröffnung war ein voller Erfolg. Wir hätten nicht mit einem so großen Ansturm gerechnet“, sagt Johanna Niederbichler (23), die gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Florian Ruppitsch (26) die Krendlerei führt.