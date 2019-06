In Mittelkärnten sind fünf Pflegebetten in Heimen explizit für die Kurzzeitpflege ausgewiesen. Weitere sollen folgen.

Die Möglichkeiten der Kurzzeitpflege sollen aufgestockt werden © stock.adobe.com/and.one

Wer einen Familienangehörigen zu Hause pflegt, der übernimmt nicht nur eine große Aufgabe, sondern hat auch einige Entbehrungen zu tragen. Eine davon ist, sich zwischendurch nicht so einfach ein paar Tage freinehmen und auf Urlaub fahren zu können. Dass dies aber trotzdem möglich ist, dafür gibt es in den Pflegeheimen in der Region Betten für Kurzzeitpflege.