SV Hirter Kraig bleibt - voerst - Meister © Gert Köstinger

Der Meistertitel bleibt vorerst in Kraig. Das entschied am Mittwoch der Strafausschuss des Kärntner Fußballverbandes in seiner abendlichen Sitzung. Langzeit-Spitzenreiter Eberstein, der in der Unterliga Ost hinter Kraig die Saison auf Platz zwei beendet hat, hat nämlich nach dem letzten Meisterschaftsspiel gegen Grafenstein, das die Görtschitztaler noch den Titel kostete, Einspruch beim Fußballverband eingelegt. Dieser wurde vom Strafausschus abgelehnt, da "kein Verstoß vorliege", bestätigt Vorsitzender Konrad Burger-Scheidlin.