Die Trachtenkapelle Steuerberg und die „Alpenspezis“ spielen am Sonntag auf.

Der Kirchtag beginnt mit einer Heiligen Messe © KK

Die Dorfgemeinschaft Wachsenberg lädt nach der Heiligen Messe mit anschließender Fronleichnamsprozession ab 12 Uhr in die Schmankerl-Küche. Danach können sich die Besucher auf dem Dorfplatz am Platzkonzert der Trachtenkapelle Steuerberg und an den „Alpenspezis“ erfreuen.

Kirchtag. Sonntag, 23. Juni, Wachsenberg, ab 10.15 Uhr Tel. (04271) 2221.