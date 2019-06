Hiasl Zirbenhütte"Outi & Lee" spielen bei 20. Sonnwendfeier auf der Hochrindl

Facebook

Vor dem Sonnwendfeuer spielt das bekannte Duo „Outi & Lee“ © KK

Mittlerweile darf man sie schon als traditionell bezeichnen, die Sonnwendfeier, die jährlich bei der Hiasl Zirbenhütte auf der Hochrindl über die Bühne geht. Heuer stellen die Veranstalter das stimmungsvolle Fest zum 20. Mal auf die Beine.

Es wartet wieder ein umfangreiches Programm auf die Gäste, die Kleinsten können sich am Nockholz-Spielplatz tummeln. Neben einem „Hiasl Sonnwendmenü“ werden auch Kärntner Wein und Kärntner Bier beim Jubiläumsfest serviert. Ein Höhepunkt des Abends ist das Konzert des bekannten Duos „Outi & Lee“ aus Launsdorf. Das finnisch-kärntnerische Paar spielt „helle Musik für helle Sommernächte“ – Gospel, Folk, Ethno und Blues. An Instrumenten zu hören sind akustische Gitarre, irische Flöte, Trommel und Cajon. Im Anschluss an das Konzert wird das Sonnwendfeuer entzündet.

Sonnwendfeier. Samstag, 22. Juni, ab 18 Uhr, Hiasl Zirbenhütte auf der Hochrindl, Zirbenweg 10. Eintritt freiwillige Spende. Mehr unter www.zirbenhuette.com, Tischreservierungen unter der Telefonnummer 0664-403 25 56.