Feldkirchen Sie freut sich über versteinerte Mienen

Inge Happerger mit einer Auswahl ihrer gesammelten, steinernen Werke © Stephan Schild

Aus einem trockenen Bachbett oder einem Steinbruch ist Inge Happerger seit zwei Jahren nur mehr sehr schwer wieder herauszubekommen. Die Feldkirchnerin hat ein ungewöhnliches Hobby gefunden. Sie sammelt Steine. Aber nur solche, die ein interpretierbares menschliches Antlitz haben. Erstmals ist die in Waiern beschäftigte Behindertenpädagogin mit einer ganz besonderen Steinsammlung bei der Bonsaiausstellung in Maria Saal an die Öffentlichkeit gegangen.