Nach spannenden Kämpfen konnten die Himmelberger Schüler Jubeln © Adrian Hipp

Die sicherste Volksschule Kärntens kommt heuer aus Himmelberg. Die örtliche Schule setzte sich im Landesfinale der Kinder-Sicherheitsolympiade in Klagenfurt knapp – mit fünf Punkten Vorsprung – durch. Die ganze Schule befindet sich aktuell in Feierlaune und bereitet sich gleichzeitig auf das Bundesfinale am nächsten Dienstag in Traun in Oberösterreich vor.

Siegreich war die 4. Klasse unter Klassenlehrerin Christina Petritz. „Als Lehrerin bin ich natürlich sehr stolz auf meine Schüler. Wir haben in den letzten eineinhalb Monaten sehr viel geübt und das hat sich bemerkbar gemacht. Nicht zu vergessen sind die tolle Gemeinschaft und die soziale Kompetenz dieser Klasse“, sagt Petritz über ihre 14 Schüler. Mit dem Sieg haben sie allerdings nicht gerechnet. „Unser Ziel war es eigentlich, unter die ersten Drei zu kommen“, so Petritz, die sich nun gemeinsam mit den Schülern noch intensiver vorbereiten wird: „Die Quiz-Fragen werden jetzt auf österreichweite Fragen ausgebaut, auch das Würfelbauen wird noch geübt.“ Ziel sei laut der Klassenlehrerin wieder ein Stockerlplatz. Anders sehen das ihre Schüler: „Natürlich wollen wir erster werden, wir wollen ja nicht umsonst nach Oberösterreich fahren“, sagt Samuel West. Katharina Steiner ist schon sehr aufgeregt und freut sich auf die nächste Zeit: „Wir haben auch viel im Heft aufgeschrieben und werden über die Computer-Tafel noch viel üben.“ Auch seitens der Schüler habe man nicht mit dem Sieg gerechnet: „Wir haben uns sehr gefreut, haben aber nicht damit gerechnet, sondern nur gehofft, dass wir gewinnen“, sagt Samuel Fink. „Wir haben auch ein bisschen in der Klasse gefeiert, einen Pokal und 200 Euro für die Klassenkasse bekommen“, freut sich Matthias Schnitzer.