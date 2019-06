Facebook

Carlo Mertelj, von 1976 bis zu seiner Pensionierung 2005 Pfarrer von Klein St. Veit bei Feldkirchen, ist am Montag, dem 17. Juni, im 95. Lebensjahr verstorben. Mertelj wird am Donnerstag, dem 20. Juni, ab 15 Uhr in der Aufbahrungshalle in Feldkirchen aufgebahrt. Am Donnerstag um 19 Uhr wird in der Kapelle im Antoniusheim in Feldkirchen, wo Pfarrer Mertelj seit mehreren Jahrzehnten wohnte, eine Seelenmesse für den Verstorbenen gefeiert. Die Aufbahrung in der Kirche St. Martin bei Feldkirchen (Pfarre Klein St. Veit) erfolgt am Freitag, dem 21. Juni, um 9.30 Uhr.