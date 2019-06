Auch in ihrem 15. Jahr begeistern die United World Games, die am Mittwoch starten, die Massen. Rund 12.000 Teilnehmer und 75.000 Besucher werden zu den größten Jugendsportspielen Europas erwartet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die Sportler des TSV Erding aus Bayern werden bei den United World Games in Klagenfurt dabei sein © UWG/KK

Wenn in Klagenfurt nicht mehr nur Kärntnerisch gesprochen wird, dann ist klar: Es sind wieder United World Games. Erwin Smole, Vorstand der Stadtwerke Klagenfurt, brachte es bei der Pressekonferenz auf den Punkt. Ab Dienstag wird in Klagenfurt sicher nicht mehr nur Kärntnerisch gesprochen, denn da treffen die ersten der mehr als 800 Teams ein, die heuer an den größten Jugendsportspielen Europas teilnehmen. Insgesamt werden rund 12.000 Sportler zwischen 9 und 21 Jahren sowie 75.000 Besucher aus 40 verschiedenen Nationen erwartet.