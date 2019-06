Die Volksschule Glanegg feiert am Sonntag ihr 40-Jahr-Jubiläum. Zurzeit werden dort 54 Schüler in drei Klassen unterrichtet.

Die Schüler gemeinsam mit Lehrern der Volksschule Glanegg © KK/VS Glanegg

Im Schuljahr 1978/79 wurden die beiden Volksschulen in Maria Feicht und Friedlach aufgelassen und in der Gemeinde Glanegg wurde die neue Schule eröffnet. Schon im Jahr 1957 wurden die kleinen Gemeinden Maria Feicht, Friedlach und Tauchendorf zur Gemeinde Glanegg zusammengelegt“, weiß der heutige Volksschuldirektor Volkmar Radl. Das 40-Jahr-Jubiläum wird am Sonntag gebührend mit einem Schülertreffen bei der Volksschule (VS) gefeiert.