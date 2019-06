Facebook

„Die anderen sind weggestorben, jetzt bin ich aufgerückt“, so Peter Hinteregger, mit 101 Jahren Kärntens ältester Feuerwehrmann © Manfred J. Schusser

Seit sieben Jahren lebt er nun im Haus seiner Tochter Adolfine (79) in der Ortschaft Köttern in der Gemeinde Steuerberg. Für das Gespräch mit der Kleinen Zeitung hat er sich in Schale geworfen, in seinem Fall ist das die Feuerwehruniform. Denn Peter Hinteregger ist mit seinen 101 Jahren – den Geburtstag feiert er am 26. Juli – der älteste Feuerwehrmann nicht nur in Kärnten, sondern „von ganz Österreich“, wie er betont. „Die anderen sind weggestorben, jetzt bin ich aufgerückt“, sagt er und daran erkennt man: Seinen Humor hat Hinteregger behalten, „auch wenn ich schon schlecht sehe und noch weniger gut höre.“