Fabian Lukas Raup (26) aus Feldkirchen ist im Ensemble des Musicals „I am from Austria“ im Raimund Theater in Wien vertreten. Davor hat er mit Vampiren getanzt.

Fabian Raup © @CLEALE_COM

Es ist die inoffizielle Hymne Österreichs: Wenn Rainhard Fendrichs Hit „I am from Austria“ in Bars, Diskotheken oder auf Zeltfesten erklingt, so singen Österreicher lauthals mit. Kein Wunder also, dass es zu diesem Lied ein ganzes Musical gibt. Am 16. September 2017 wurde das gleichnamige Stück, bei dem die Klassiker Fendrichs zum Besten gegeben werden, im Wiener Raimundtheater uraufgeführt. Seit wenigen Monaten ist auch ein Kärntner im Cast des Musicals vertreten: Fabian Lukas Raup ist fixer Bestandteil des Ensembles. Er blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück.