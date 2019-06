Feldkirchen Seit zwei Jahrzehnten sind Notärzte im Dienst

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Fellner-Rattenberger (rechts) mit seinen Kollegen vom Notarztteam © KK/Rotes Kreuz

20 Jahre Notarztsystem Feldkirchen. Das wird am Samstag in Feldkirchen gebührend gefeiert. In dieser Zeit wurden die Rettungskräfte zu rund 17.000 Einsätzen alarmiert. Im vergangenen Jahr wurden allein in Feldkirchen mit dem Notarzteinsatzfahrzeug 23.060 Kilometer bewältigt, 315 Menschen wurden mit Notarztbegleitung versorgt. Das Ganze entspricht einem Aufwand von 9677 Stunden.