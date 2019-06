Hermagor ist am 13. Juni Austragungsort des „Walderlebnistages“. Im Fokus steht das Thema „Wald und Holz“. Holzcluster in Kärnten geplant.

Auch heuer wieder wartet auf die Besucher des Walderlebnistages ein großes Rahmenprogramm © (c) KK/FAST Ossiach

Vor neun Monaten ist Sturmtief „Vaia“ über Kärnten hinweggefegt und hat in den Wäldern einen Schaden von 35 Millionen Euro hinterlassen. Alleine im schwer getroffenen Lesachtal werden die Aufräumarbeiten noch bis 2020 andauern. Das hindert die Region aber nicht daran, Austragungsort des „Walderlebnistages“ zu sein. Dieser ist heuer Kärntens Beitrag zur „Woche des Waldes“ und wird am 13. Juni von 8 bis 14 Uhr am Wulfeniaplatz in Hermagor über die Bühne gehen.