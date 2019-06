Die Singgemeinschaft Nockklang Patergassen veranstaltet am Samstag ein Pfingstkonzert in der Neuen Mittelschule in Patergassen.

Singgemeinschaft Nockklang Patergassen © Veranstalter

Im Jahr 1951 fanden sich in Patergassen einige Frauen und Männer zusammen, die Freude am gemeinsamen Singen haben. Damals wurde der Grundstein für die Dorfgemeinschaft gesetzt. Über die Jahre hinweg haben die Mitglieder einiges erlebt und geschaffen. Dorfabende wurden eingeführt, die „Besinnliche Stunde im Advent“ wurde fixer Bestandteil des Jahresprogrammes und die CD „Mit Nockklång durchs Leben“ wurde aufgenommen.

Mittlerweile liegen die Wurzeln des Chores 68 Jahre zurück. Der Name Singgemeinschaft Nockklang Patergassen wurde 2006 ins Leben gerufen. Am Samstag lädt der Chor, der unter der musikalischen Leitung von Brigitte Böhme steht, zum Pfingstkonzert. Mit dabei an diesem Abend sind auch der Männerchor Nockklang Patergassen unter der Leitung von Gerhard Gfrerer, der „Gurktaler 4-Gspånn“, eine Kleingruppe der Trachtenkapelle Patergassen sowie Katharina und Josef Zwatz (Ziehharmonika und Gitarre).