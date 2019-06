Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum Geburtstag darf gefeiert werden: Ferdinand Kandut, Philipp Kandut und Norbert Zechner (von links) © KK/PRIVAT

Im Jahr 1994 gründete Ferdinand Kandut in der Tiebelstadt den „1. Feldkirchner Getränkemarkt“. Somit feiert der Markt heuer sein 25-jähriges Bestehen. 2016 zog der Getränkemarkt von der Innenstadt an den neuen Standort in der Laboisner Straße, am ehemaligen Frico-Areal statt.