Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Freude der Himmelberger Schüler über den Sieg war groß © KK/Adrian Hipp

Für die Himmelberger Volksschüler ist es eine Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte der Kindersicherheitsolympiade wurden sie Landessieger. Beim Landesentscheid, der am Dienstag in Klagenfurt über die Bühne ging, erreichten die Buben und Mädchen 360 Punkte. Der Jubel war dementsprechend groß. Mit dem Sieg qualifizierten sie sich für das Bundesfinale, das am 25. Juni in Traun (Oberösterreich) stattfindet.