Der Schwerverletzte wurde vom Roten Kreuz versorgt © K.K./Rotes Kreuz

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr war ein 28-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Guttaring mit seiner Maschine auf der Gurktal Straße aus Feldkirchen kommend in Richtung Gurk unterwegs. Im Bereich Enge Gurk, Gemeinde Albeck, geriet der Motorradfahrer über die rechte Fahrbahnseite hinaus und stieß gegen die felsige Galeriewand. Er kam in der Folge zu Sturz, erlitt schwere Verletzungen und wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt eingeliefert.