Ein Autolenker kollidierte Samstagabend in Glanegg mit einem Radfahrer, wobei dieser verletzt wurde. Der flüchtige Lenker soll in einem Jeep-ähnlichen blauen oder grünen Pkw unterwegs gewesen sein.

© KLZ/Gernot Eder

Derzeit läuft eine Fahndung nach einem Unfalllenker: Samstag gegen 19.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann aus der Gemeinde Glanegg, Bezirk Feldkirchen, mit seinem Fahrrad auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde Glanegg von Tauchendorf kommend in Richtung Besendorf. In Besendorf näherte sich von hinten ein Pkw und fuhr an dem Radfahrer vorbei. Der Pkw-Lenker kollidierte dabei mit dem Fahrradlenker mit dem rechten Außenspiegel, wobei dieser erschrak und ins Trudeln kam. Laut Angaben des Radfahrers sei er in diesem Moment vom Fahrrad abgestiegen, habe dabei den linken Fuß auf die Fahrbahn gestellt und ist vom Hinterreifen des Pkw überrollt worden. Der Radfahrer erlitt dabei eine Fraktur des Mittelfußknochens und Bänderverletzungen im Knöchel des linken Fußes.

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 18-Jährige in das UKH Klagenfurt gebracht und ambulant behandelt. Eine Fahndung nach dem Pkw-Lenker blieb bis dato ohne Erfolg. Es soll sich um einen Jeep-ähnlichen blauen oder grünen Pkw handeln.