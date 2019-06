Stille Helden Balanceakt zwischen Beruf und Ehrenamt

Facebook

Freiwillige müssen vom Arbeitsplatz weg, wenn die Alarmierung kommt © KK/Feuerwehr Bad Eisenkappel

Sie sind ehrenamtlich im Einsatz, die vielen Freiwilligen, die in ganz Kärnten und Osttirol unbezahlbare Dienste leisten. Sie opfern sehr viel Freizeit, auch für die Ausbildung. Aber, vor allem was die Einsätze betrifft, gilt es sehr oft, zusätzlich noch einen Balanceakt zwischen Job und Ehrenamt zu bewältigen. Denn Notfälle kündigen sich nicht an.

Wenn alarmiert wird, hängt es vom Arbeitgeber ab, ob der Mitarbeiter zum Einsatz eilen kann. „Wir haben da keine Probleme“, sagt Peter Ladstätter, Chef der Bergrettung Osttirol, „wir sind sehr dankbar für das Entgegenkommen der Betriebe. Sind die Leute länger weg, müssen sie Urlaub oder Zeitausgleich nehmen.“