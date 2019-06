Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerold Rössler möchte für die Wasserrettung auch noch die Ausbildung zum Wildwasserretter machen © SCHUSSER

Er stehe nicht gerne im Vordergrund, sagt Nikolaj Netrval, Einsatzstellenleiter der Österreichischen Wasserrettung in Steindorf, über Gerold Rössler. Im Wasser jedoch ist Rössler ganz in seinem Element. Deswegen, und weil er gerne hilft, außerdem die Gemeinschaft bei der Wasserrettung schätzt, engagiert er sich dort. Der Steindorfer war im vergangenen Oktober auch bei der Hochwasserkatastrophe im Einsatz. Als kleines Kind schon lernte er schwimmen. In seiner Euphorie hatte er es damals zu eilig, ins Wasser zu kommen – er ging gleich einmal unter. Bei einem Schwimmkurs der Wasserrettung gab es dann eine profunde Ausbildung.