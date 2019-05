In der Vorwoche eroberten GTI-Fans den Ossiacher See. Die Polizei musste in Annenheim eingreifen. In den vergangenen Tagen hat sich der GTI-Ansturm wieder gelegt.

Autos bestaunen: Das GTI-Treffen spielt sich schon lange nicht mehr nur am Wörthersee ab © Markus Traussnig

Wird die Region rund um den Ossiacher See nun auch zu einem Treffpunkt der GTI-Fahrer? Vergangene Woche tummelten sich noch hunderte Fans in der Nähe des Camping Bad Ossiacher See in Annenheim. Bei der Gerlitzen Kanzelbahn in Annenheim sperrte die Polizei aufgrund des Ansturms von GTI-Fans den Parkplatz. 300 bis 700 Autos, so hieß es seitens der Polizei, seien vor Ort gewesen.