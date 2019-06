In Mittelkärnten am Markt

Walter und Karin Trippel mit Söhnen Nikolaus und Thomas (von links) © KK/Köstinger

Seit einigen Jahren hat sich das Trippelgut rund um Nikolaus Trippel am Maltschacher See, Mitglied beim „Marktplatz Mittelkärnten“, dem Wein verschrieben. „Wir sind das zweitgrößte Weingut in Kärnten und besitzen auf drei Weingärten verteilt rund 7,4 Hektar“, so Karin Trippel. Ins Angebot fallen acht Weinsorten: Muskateller, Weißburgunder, Sauvignon, Welschriesling und Donauriesling auf der weißen Seite, das rote Sortiment bietet Zweigelt, Merlot und Pinot Noir.