Die Bar „Hookah Pavillon“ von Granit Osmani eröffnete in der 10.-Oktober-Straße in Feldkirchen.

Da die Bar im freien steht, ist sie nur wetterabhängig geöffnet © Privat

In Feldkirchen ist es die erste Bar dieser Art – eine Shisha-Bar in einem Pavillon. „Die Idee hatte ich schon vor einigen Jahren. Bei meinen Kollegen in Klagenfurt und Villach läuft diese Art von Bar auch sehr gut“, sagt Granit Osmani, Geschäftsführer des „Hookah Pavillons“. Aber nicht nur die Wasserpfeifen sind Markenzeichen der neuen Bar, die von Montag bis Samstag, von 7.30 bis 22 Uhr, geöffnet hat. „Die Shishas, die ihren Ursprung im arabischen Raum haben, sind erst ab 16 Uhr und für Erwachsene ab 18 Jahren erhältlich. Davor sind wir eine ganz normale Bar und bieten unter anderem Kaffees, selbst gemachte Limonaden oder Toasts an“, so Osmani.