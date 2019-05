Feldkirchen Selbstsicherheitstrainig für 10- bis 14-Jährige

Verhaltenstraining für Schule und Freizeit wird in Feldkirchen angeboten. Erster Termin ist am 6. Juni.

© APA/Katharina Schiffl

Mehr Selbstsicherheit in Schule und Freizeit – dieses Ziel hat ein Training, das in den Räumlichkeiten der Schülerhilfe Feldkirchen angeboten wird. Eingeladen dazu sind all jene Kinder, die in der Klasse, im Pausenhof, beim Sport oder einfach im Spiel mit Freunden sicherer auftreten möchten, um sich dann auch sicherer fühlen zu können.