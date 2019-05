Facebook

Es gibt eine Zapfsäule mit zwei Zapfpunkten © APA/AFP/dpa/MARIJAN MURAT

Seit Kurzem gibt es in Feldkirchen eine weitere Tankmöglichkeit. Bei der „Avia Xpress“ in der 10. Oktober-Straße gibt es eine Zapfsäule mit zwei Zapfpunkten. Bei der Automaten-Tankstelle kann täglich von 6 bis 22 Uhr getankt werden: „Wir haben uns Feldkirchen ausgesucht, da die Synergie mit unserem Partner Peter Walchensteiner passte“, so Florian Neuburger von der Marketingabteilung der Seifriedsberger GmbH. In der ersten Zeit wurde, so Neuburger, die Avia-Tankstelle, eine von 140 in ganz Österreich, gut angenommen.